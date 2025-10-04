Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 27χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού όπλων. Η σύλληψή του έγινε το βράδυ της Παρασκευής στην Ξάνθη, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Το σπίτι-καβάτζα και το οπλοστάσιο

Αξιοποιώντας πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο σε ένα σπίτι που είχε νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια με τις γεμιστήρες τους, 950 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.



Το αυτοκίνητο του δράστη κατασχέθηκε, καθώς εκτιμάται ότι το χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση του οπλισμού. Τα 25 πιστόλια θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε παράνομες ενέργειες, την ώρα που ο 27χρονος έχει ήδη οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη βραδινές ώρες της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Ξάνθης, 27χρονος υπήκοος Τουρκίας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα. Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του ανωτέρω κατηγορούμενου, στην κατοχή και διακίνηση μεγάλου αριθμού πυροβόλων όπλων.

Για τον τερματισμό της δράσης του, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός οικίας βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχή της Ξάνθης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία και το όχημα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν - μεταξύ άλλων - και κατασχέθηκαν:

-25- πιστόλια, με αντίστοιχο αριθμό γεμιστήρων,

-950- ευρώ,

κινητό τηλέφωνο και κουτί συσκευής κινητού τηλεφώνου,

-3- πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και κλειδί οχήματος.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων ενώ τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

