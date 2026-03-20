Συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, να καλεί στις 10:30 συγκέντρωση στα γραφεία του, χωρίς τα οχήματά τους.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το οποίο αντιδρά ο κλάδος, έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.

Υπενθυμίζεται ότι στα αιτήματα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, είναι το άρθρο 52 που αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει το δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Προβληματισμό εκφράζουν οι αυτοκινητιστές για τη διάταξη που προβλέπει αξιολόγηση μέσω QR Code.

Παράλληλα έχουν προαναγγελθεί σε βάθος χρόνου, σε όλη τη χώρα, χωρίς ακόμα να έχουν προσδιοριστεί χρονικά, κινητοποιήσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Πηγή: skai.gr

