«Βρήκαμε βίδες στο ψωμί των παιδιών μας!» – Σοκαριστικές καταγγελίες για τους σταθμούς της Χαλκίδας

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια, τη σίτιση, τη στέγαση και την ανάπτυξη των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χαλκιδέων θέτει με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Σύλλογος Γονέων, ζητώντας άμεσες λύσεις για την έλλειψη θέσεων, τις υποδομές και τις ελλείψεις προσωπικού στη Χαλκίδα.

Η πρόσφατη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, έφερε στην επιφάνεια μια σειρά από χρόνια προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την καθημερινότητα των νηπίων. Οι γονείς εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τη μείωση των θέσεων από τη νέα σχολική χρονιά, καταλογίζοντας ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για την απουσία μέτρων, παρά τις υποδείξεις για διαθέσιμα κτίρια.

Την ίδια στιγμή, το «μπαλάκι» των ευθυνών μεταξύ κράτους και Δήμου συνεχίζεται, αφήνοντας δεκάδες οικογένειες σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την κατάσταση των κτιρίων, καθώς καταγγέλλονται ελλείψεις σε εξόδους κινδύνου στον Γ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανήθου και σάπια ξύλα στον Παιδικό Σταθμό Δροσιάς. Οι γονείς απαιτούν να σταματήσει η καθυστέρηση στα απαραίτητα έργα, όπως η περίφραξη στο Βασιλικό και η κατασκευή αυλής στη Σουβάλα, όπου τα παιδιά στερούνται το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο.

Παρά τις δεσμεύσεις της υπηρεσίας για έρευνα νέων κτιρίων, η δυσπιστία παραμένει έντονη.Στο προσκήνιο βρέθηκε και η λειτουργία των επιστημόνων υγείας, με τον Σύλλογο να ζητά την παρουσία παιδοψυχολόγου μέσα στις τάξεις και όχι σε γραφεία, καθώς και την επίσκεψη της παιδιάτρου σε ώρες πλήρους λειτουργίας των σταθμών.

Σήμερα, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται συχνά σε ώρες που πολλά παιδιά απουσιάζουν, ακυρώνοντας στην πράξη τον προληπτικό ρόλο της υπηρεσίας.

Το πλέον σοκαριστικό περιστατικό αφορά την ανεύρεση βιδών στο ψωμί των παιδιών, μια καταγγελία που προκάλεσε την παρέμβαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι η αλλαγή προμηθευτή έγινε μόνο μετά τη δημόσια δημοσιοποίηση του θέματος, τονίζοντας ότι διακινδυνεύτηκε η σωματική ακεραιότητα παιδιών και εργαζομένων.

Παράλληλα, οι ελλείψεις σε καθαρίστριες και μαγείρισσες δυσχεραίνουν τη διατήρηση των κανόνων υγιεινής, καθιστώντας επιτακτική την άμεση στελέχωση των δομών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.