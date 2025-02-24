Λογαριασμός
Συνελήφθησαν και οι γονείς των νεαρών οι οποίοι επιτέθηκαν σε 17χρονο σε αυλή σχολείου

Σε βάρος των νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Συνελήφθησαν οι γονείς των νεαρών που επιτέθηκαν σε 17χρονο σε αυλή σχολείου

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς των τριών νεαρών ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε συνομήλικό τους, σε αυλή σχολείου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Σε βάρος των νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Τόσο οι φερόμενοι ως δράστες όσο και οι γονείς τους κρατούνται και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: σύλληψη σχολείο Βία Ανηλίκων
