Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Καταθέτει στον Εισαγγελέα η οικογένειά του

Στα Δικαστήρια Λάρισας βρίσκονται προκειμένου να καταθέσουν στον εισαγγελέα οι γονείς και ο θείος του Βασίλη Καλογήρου.

Η μητέρα του αδικοχαμένου Βασίλη, μαζί με τον πατέρα και τον θείο του, καταθέτουν ενώπιον του εισαγγελέα, στο πλαίσιο της επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από τις δημόσιες δηλώσεις της μητέρας του θύματος, η οποία εξέφρασε υποψίες για εγκληματική ενέργεια εις βάρος του γιου της.

Τα ερωτήματα γύρω από το θάνατο του, ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ο θάνατος του επήλθε από παθολογικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, η εβδομάδα αυτή φαίνεται να είναι κρίσιμη για την πορεία των ερευνών ενώ φως αναμένει να ρίξει ο ιατρικός φάκελος του 39χρονου ειδικά μετά την αποκάλυψη πως στις τοξικολογικές εξετάσεις ανιχνεύτηκε φαρμακευτική ουσία η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για τον θάνατο του Καλογήρου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το «μυστήριο» της ουσίας θα ξεκαθαρίσει μετά και την κατάθεση φαρμακοποιού ο οποίος προμήθευε νόμιμα το φάρμακο στον 39χρονο.

«Η εγκληματική ενέργεια απομακρύνεται, δεν έχουμε συλλέξει στοιχεία που να μας οδηγούν σε έγκλημα» δηλώνει ανώτατος αξιωματικός στο skai.gr.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή το εργαστήριο τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης έστειλε στην ΕΛ.ΑΣ. έγγραφο που ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Παρακαλούμε πολύ για την ταχύτερη διεκπεραίωση των τοξικολογικών εξετάσεων των βιολογικών υλικών του Βασίλη Καλογήρου όπως μας αποστείλετε ενδεχόμενη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.