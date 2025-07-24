Eγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Συνελήφθησαν 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025, στις περιοχές του Παγκρατίου και του Αιγάλεω, συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ηλικίας 39, 33 και 44 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και για πλαστογραφία και απείθεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από την αρχή του 2023, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας από κοινού, προέβαιναν στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών σε πολυτελείς οικίες των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πώς δρούσαν

Μάλιστα, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ως εξής:

εφοδιάζονταν με πλαστογραφημένα έγγραφα διαφόρων χωρών που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, καθώς και την ενοικίαση καταλυμάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούσαν ως επιχειρησιακά για την εγκληματική τους δραστηριότητα,

είχαν εξοπλιστεί με κατάλληλα εργαλεία για τη διάπραξη κλοπών (λοστούς, κατσαβίδια, κ.ά) και τις μετακινήσεις τους (νοικιασμένα οχήματα) αλλά και για την αποτροπή του εντοπισμού και σύλληψής τους (πλαστά έγγραφα, καπέλα, γάντια, κ.ά),

κινούνταν με οχήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως Βούλα, Κηφισιά, Γλυφάδα και Νέο Ψυχικό και επιτηρούσαν τις περισσότερες φορές πολυτελείς οικίες, στις οποίες εισέρχονταν κατά τις βραδινές ώρες, αφού στάθμευαν τα οχήματά τους αρκετά μέτρα μακριά από τους στόχους,

παραβίαζαν κατά κύριο λόγο μπαλκονόπορτες ή παράθυρα, ενώ κατά περίπτωση αναρριχούνταν σε μπαλκόνια,

ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, αντικείμενα και οτιδήποτε μπορούσε να τους αποφέρει κέρδος,

διέμεναν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, από τα οποία μετακινούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να μη γίνουν αντιληπτοί από τις Αρχές,

διοχέτευαν μεγάλο μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων σε χώρες του εξωτερικού, όπως στην Ισπανία και στη Λατινική Αμερική, ενώ χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για να στέλνουν χρηματικά ποσά στη χώρα καταγωγής τους.

Οι ρόλοι τους

Επιπλέον, διαπιστώθηκε και ο ρόλος καθενός από τα μέλη της οργάνωσης ως εξής:

ο 39χρονος, αποτελούσε βασικό μέλος της ομάδας, καθώς συμμετείχε σε όλες τις αξιόποινες πράξεις. Μετακινούνταν συνήθως με δίκυκλη μοτοσικλέτα για «επιχειρησιακούς» κυρίως λόγους, όπως κατοπτεύσεις σε οικίες. Χαρακτηριστικό της δράσης του είναι η εμπειρία που κατείχε στην επιλογή οικιών σε συγκεκριμένες περιοχές τις οποίες θεωρούσε «high value targets», καθώς και οι εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που κατείχε στη διάπραξη των διαρρήξεων, όπως η αφαίρεση πακτωμένων χρηματοκιβωτίων από κοινού με άλλα μέλη της ομάδας,

τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης ήταν επιχειρησιακά, με τον 33χρονο και 44χρονο, να αποτελούν τον στενό πυρήνα αυτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, μέσω διαύλων επικοινωνίας με ομόλογες Υπηρεσίες άλλων χωρών, καταδείχθηκε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης ταξιδεύουν σε διάφορες χώρες με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους, φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως «εγκληματικός τουρισμός».

Από την ανταλλαγή πληροφοριών με τις διωκτικές Αρχές άλλων χωρών προέκυψε ότι είχαν ποινικό παρελθόν σε πλήθος χωρών της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Χιλή.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο 39χρονος εντοπίστηκε εντός οικίας όπου διέμενε προσωρινά στο Παγκράτι, όπου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ νωρίτερα κατά την είσοδο των αστυνομικών ο ίδιος προσπάθησε να διαφύγει από το μπαλκόνι του οικήματος.

Επίσης, ο 33χρονος και 44χρονος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε άλλη οικία που διέμεναν προσωρινά στο Αιγάλεω.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χρηματοκιβώτιο,

πλήθος επώνυμων ρολογιών και κοσμημάτων, πολυτελών μαρκών (αλυσίδες, βραχιόλια, δακτυλίδια, σκουλαρίκια κλπ)

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

πλήθος επώνυμων γυναικείων τσαντών, πορτοφολιών, ζωνών και κασετινών, γυαλιών, καπέλων, πολυτελών μαρκών,

παιχνιδομηχανές,

φορητός υπολογιστής και tablet,

σχοινί αναρρίχησης,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

το χρηματικό ποσό των -1.340- ευρώ,

χρηματικά ποσά ξένων συναλλαγμάτων,

πλήθος εγγράφων πολλά από τα οποία, εμβάσματα στην χώρα της Χιλής,

έγγραφα αλλοδαπών Αρχών,

είδη ρουχισμού που χρησιμοποιήθηκαν στις αξιόποινες πράξεις,

αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε πιθανόν ακατέργαστη ινδική κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -0,78- γραμμαρίων και

μπάλα πιθανόν ακατέργαστης ινδικής κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους -0.92- γραμμαρίων.

Εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις κλοπών

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους σε 10 περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών σε οικίες σε Βούλα, Γλυφάδα, Κηφισιά και Παλαιό Ψυχικό.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους και σε περίπτωση απείθειας στα νότια προάστια, όπου βραδινές ώρες στις 13 Ιουλίου 2025 οι ίδιοι οδηγώντας Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο δε συμμορφώθηκαν σε εντολές περιπολούντων αστυνομικών, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να τους ελέγξουν, αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα, παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και οδηγώντας επικίνδυνα, ώσπου εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδη οδό και διέφυγαν πεζή, εγκαταλείποντάς το όχημά τους.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης συνεχίζεται.

