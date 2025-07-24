«Αδράνεια και αδιαφορία» για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα καταλογίζει στη διοίκηση του Χάρη Δούκα η δημοτική παράταξη «Αθήνα Ψηλά», του τέως δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη αναφέρει ότι ενώ η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, ο Δήμος Αθηναίων έχει εκτός λειτουργίας σημεία της πόλης που θα μπορούσαν να δώσουν ανάσες δροσιάς, ενώ παράλληλα δεν εφαρμόζονται δράσεις «που τα προηγούμενα χρόνια είχαν δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας και αντιμετώπισης του καύσωνα».

Ειδικότερα, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του μεγαλύτερου δήμου της χώρας κάνει λόγο για:

1. Κλειστά Δημοτικά Κολυμβητήρια

«Σε συνθήκες καύσωνα και εν μέσω summer camps, η Δημοτική Αρχή κλείνει τις πισίνες της πόλης. Βγάζει συνεχείς ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για τεχνικά προβλήματα, δεν αναφέρει πότε θα ξανά ανοίξουν και δεν λέει την αλήθεια στους δημότες: Ότι δεν έχει φροντίσει για την ασφάλεια των χώρων και για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τη λειτουργία τους».

2. Σιντριβάνια σε αχρηστία

«Ασυντήρητα και χαλασμένα συντριβάνια σε κάθε γωνιά της πόλης και παρά το μεγάλο έργο συντήρησης που κληρονόμησε η Δημοτική Αρχή. Ακόμη και στα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, όπως στην πάνω και κάτω Πλατεία Συντάγματος, που είναι απαραίτητες οι ανάσες δροσιάς, τα σιντριβάνια είναι εκτός λειτουργίας».

3. Δημόσιες Βρύσες εκτός λειτουργίας

«Χαλασμένες βρύσες στο κέντρο και στις γειτονιές στερούν από τους δημότες το βασικότερο δημόσιο αγαθό. Τραγική ειρωνεία, ο δήμαρχος ασχολείται με την προστασία των Ωκεανών και υπογράφει το Μανιφέστο των Γαλάζιων Πόλεων. Το θεωρεί καλύτερο επικοινωνιακά από το να φτιάχνεις τις χαλασμένες βρύσες».

4. Συναγερμός για το πράσινο της πόλης

«Το πράσινο της πόλης και οι πολυδιαφημισμένες φυτεύσεις καταστρέφονται και η Δημοτική Αρχή σφυρίζει αδιάφορα. Οι δημότες αγωνιούν και αναλαμβάνουν μόνοι τους δράση, ποτίζοντας τα κοντινά τους πάρκα, σε μία προσπάθεια να σώσουν ό,τι έχει απομείνει. Πολλοί χώροι πρασίνου έχουν καταστραφεί εντελώς, ενώ άλλοι αργοπεθαίνουν. Τα προσφάτως φυτεμένα δέντρα ξεραίνονται και μικρά και μεγάλα πάρκα, που αποτελούσαν οάσεις στις γειτονιές, μετατρέπονται σε κρανίου τόποι. Σε λίγο η κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη».

5. Ακαθάριστοι δημοτικοί χώροι πρασίνου και οικόπεδα

«Πολλοί χώροι στην πόλη είναι ακαθάριστοι. Λίγες μέρες μόνο πριν, στα Άνω Πατήσια, δημοτικός χώρος πρασίνου έπιασε φωτιά λόγω των ξερών χόρτων. Την ίδια ώρα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος "έκανε ντους" όπως χαρακτηριστικά ανέφερε τα δέντρα στο Κολωνάκι».

Όσον αφορά πρακτικές, εργαλεία και δράσεις που -σύμφωνα με την παράταξη «Αθήνα Ψηλά»- τα προηγούμενα χρόνια ήταν αποτελεσματικές απέναντι σε συνθήκες καύσωνα, η παράταξη διερωτάται:

1. «Γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί το Heat Alert, έτσι ώστε, μέσω μηνυμάτων, να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις συνθήκες καύσωνα, καθώς και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προφύλαξη των κατοίκων; Η Αθήνα, μαζί με τη Σεβίλλη, ήταν η πρώτη πόλη στην Ευρώπη που ταξινόμησε τους καύσωνες σε τέσσερις κατηγορίες υψηλών θερμοκρασιών και ενημέρωνε τους Αθηναίους ανάλογα με τα δεδομένα επικινδυνότητας, ώστε να προφυλάσσονται αποτελεσματικά από το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

2. Γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί η ειδική ιστοσελίδα για την υποστήριξη των κατοίκων https://coolathens.cityofathens.gr;

3. Γιατί δεν αξιοποιείται η εφαρμογή για κινητά "EXTREMA Global" που δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο "προσωποποιημένου ρίσκου" κατά τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού; (όπως για παράδειγμα χάρτη με τα κοντινότερα σημεία για δροσιά, τις πιο δροσερές διαδρομές για κάθε προορισμό και πληροφορίες για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης).

4. Γιατί ο Δήμος δεν συνεργάζεται με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπου κατάλληλα εξοπλισμένα βαν να κυκλοφορούν στις πιο ζεστές γειτονιές της Αθήνας τις περιόδους του καύσωνα, με δροσερό νερό και υποστήριξη σε περίπτωση θερμοπληξίας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν;

5. Γιατί δεν δίνεται πρόσθετη υποστήριξη σε άτομα τρίτης ηλικίας μέσω του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ακραίας ζέστης μέσα στο σπίτι; Και γιατί δεν υπάρχει μέριμνα επέκτασης του προγράμματος με συμμετοχή εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως γινόταν στο παρελθόν;

6. Γιατί δεν αξιοποιείται ο επικεφαλής για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης (Chief Heat Officer); Ο Δήμος Αθηναίων, από το 2022, ήταν ο πρώτος στην Ευρώπη που όρισε Chief Heat Officer.

7. Γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί cooling stations στο κέντρο της πόλης για δωρεάν διανομή κρύου νερού;

8. Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του Δήμου και όσων βρίσκονται στα έργα που είναι σε εξέλιξη; Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εργαζομένων, δεν τηρείται στοιχειωδώς ούτε η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου».

