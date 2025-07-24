Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Περιστέρι. Ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και απειλή όπλου ακινητοποίησε υπάλληλο και αφαίρεσε χρήματα από το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (21/7) γύρω στις 23.50 στην οδό Ξενοκράτους.

Ο κακοποιός φέρεται βγήκε από το κατάστημα με λεία πάνω από 1.000 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Πηγή: skai.gr

