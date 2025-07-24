Λογαριασμός
Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Περιστέρι

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (21/7) γύρω στις 23.50 στην οδό Ξενοκράτους - Ένα άτομο με απειλή όπλου ακινητοποίησε υπάλληλο

Αστυνομία

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στο Περιστέρι. Ένα άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά και απειλή όπλου ακινητοποίησε υπάλληλο και αφαίρεσε χρήματα από το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (21/7) γύρω στις 23.50 στην οδό Ξενοκράτους. 

Ο κακοποιός φέρεται βγήκε από το κατάστημα με λεία πάνω από 1.000 ευρώ και τράπηκε σε φυγή. 

