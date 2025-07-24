Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξανδρούπολη κοντά στο Ρέμα Ειρήνης.
Η πυρκαγιά που έκαιγε κοντά σε οικισμό προκάλεσε μικρές ζημιές σε 2 - 3 αποθήκες σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Μάλιστα, λίγο μετά τις 13.00 οι κάτοικοι στην περιοχή Μαΐστρος, Ρέμα Ειρήνης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αλεξανδρούπολη.
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ανέφερε στον ΣΚΑΙ πως η φωτιά έχει σβήσει και ότι έχουν καεί 2 καλύβια.
Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. ΜΙΚΡΕς ΖΗΜΙΕς
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαΐστρος #Ρέμα_Ειρήνης της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαΐστρος #Ρέμα_Ειρήνης απομακρυνθείτε προς #Αλεξανδρούπολη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV…
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.