Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξανδρούπολη κοντά στο Ρέμα Ειρήνης.

Η πυρκαγιά που έκαιγε κοντά σε οικισμό προκάλεσε μικρές ζημιές σε 2 - 3 αποθήκες σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Μάλιστα, λίγο μετά τις 13.00 οι κάτοικοι στην περιοχή Μαΐστρος, Ρέμα Ειρήνης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αλεξανδρούπολη.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ανέφερε στον ΣΚΑΙ πως η φωτιά έχει σβήσει και ότι έχουν καεί 2 καλύβια.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. ΜΙΚΡΕς ΖΗΜΙΕς

Πηγή: skai.gr

