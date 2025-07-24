Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Μικρές ζημιές σε αποθήκες (Βίντεο)

Ήχησε νωρίτερα το 112 για εκκένωση - Η φωτιά που έκαιγε κοντά σε οικισμό προκάλεσε μικρές ζημιές σε αποθήκες - Έσπευσαν και εναέρια μέσα στο σημείο

UPDATE: 15:50
Φωτιά Αλεξανδρούπολη

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξανδρούπολη κοντά στο Ρέμα Ειρήνης.

Η πυρκαγιά που έκαιγε κοντά σε οικισμό προκάλεσε μικρές ζημιές σε 2 - 3 αποθήκες σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Μάλιστα, λίγο μετά τις 13.00 οι κάτοικοι στην περιοχή Μαΐστρος, Ρέμα Ειρήνης κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς Αλεξανδρούπολη. 

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλέξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, ανέφερε στον ΣΚΑΙ πως η φωτιά έχει σβήσει και ότι έχουν καεί 2 καλύβια.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 16 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες Ο.Τ.Α. και μηχανήματα έργου, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. ΜΙΚΡΕς ΖΗΜΙΕς 

