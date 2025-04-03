Συνελήφθησαν δύο άτομα έξω από νυχτερινό κέντρο - Ο ένας έβγαλε όπλο στους αστυνομικούς

Δύο άτομα συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το πρωί της Τετάρτης, σε περιοχή της Αττικής, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντόπισαν τους κατηγορούμενους πρώτες πρωινές ώρες, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τους οδήγησαν εξωτερικά του καταστήματος για τη διενέργεια ελέγχου. Κατά την έξοδο, οι ανωτέρω, προσπάθησαν να διαφύγουν, ενώ ο ένας απ’ αυτούς όπλισε και προέταξε σε βάρος των αστυνομικών πιστόλι, που έφερε σε τσαντάκι.

Οι αστυνομικοί, λαμβάνοντας μέτρα αυτοπροστασίας, κατάφεραν να τον αφοπλίσουν και να δεσμεύσουν και τους δύο κατηγορούμενους, παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν. Μάλιστα, κατά την προσπάθεια να ακινητοποιήσουν τον έτερο κατηγορούμενο, τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το πιστόλι κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και τσαντάκι ώμου.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, μεταξύ άλλων, για –κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.