Συνελήφθησαν 2 άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Βούλα

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Τετάρτη (1/11) το βράδυ στη Βούλα, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., δύο άνδρες -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί που έκαναν περιπολία εντόπισαν σταθμευμένο ταξί με δύο επιβαίνοντες και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Μετά από ενδελεχή έρευνα, εντός του οχήματος και στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκαν νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 2,35 γραμμ. κοκαΐνης και 26 γραμμ. κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, 4 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, ενώ το ταξί κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης ναρκωτικών.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•περί τα 5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

•0,3 γραμμ. ουσίας άγνωστης σύστασης,

•3 συσκευές εισπνοής καπνού,

•3 βεγγαλικά,

•τρίφτης κάνναβης,

•2 κινητά τηλέφωνα και

•5 πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

