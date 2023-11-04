Συλλήψεις για όπλα και άσκοπους πυροβολισμούς στην Κρήτη

Συνελήφθησαν, δύο άνδρες Έλληνες για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα οι δύο συλληφθέντες κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία που διαμένουν έριχναν άσκοπους πυροβολισμούς. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και περιβάλλοντες χώρους, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια, κάλυκες διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 11 μαχαίρια, 2 αορτήρες πολεμικού τυφεκίου και βουρτσάκι καθαρισμού κάνης πιστολιού.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων. Από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Κρήτης διενεργούνται στοχευμένοι έλεγχοι και πραγματοποιούνται συνεχείς έρευνες, με στόχο όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης κατοχής και χρήσης όπλων, καθώς και για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.

Στα Χανιά επίσης κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Ασή Γωνιάς του Δήμου Αποκορώνου, άγνωστοι δράστες, προέβησαν στην ρίψη άσκοπων πυροβολισμών με πυροβόλα όπλα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.