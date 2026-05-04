Λαύριο: Συνελήφθησαν 17χρονη και 14χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Δύο αδέρφια, μια 17χρονη και ένας 14χρονος, συνελήφθησαν, το μεσημέρι της Πέμπτης (30-4-2026) στην περιοχή του Λαυρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., κατηγορούμενοι για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, συνελήφθη 52χρονη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από ανήλικες, οι οποίες αφορούσαν επεξεργασία φωτογραφιών τους και ανάρτησή τους σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η 17χρονη και ο 14χρονος αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα ανήλικων κοριτσιών από αναρτημένες φωτογραφίες τους.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού, ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.