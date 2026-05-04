Επτάχρονος μαθητής κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όταν το ελατήριο γομολάστιχας που κατάπιε σφηνώθηκε στον δεξιό του πνεύμονα.

«Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, μετά από έντονο βήμα και με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» αναφέρει ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, που αφαίρεσε το ελατήριο.

«Μου ανέφεραν», συνεχίζει ο κ. Αρτόπουλος, «πως ο μικρός μαθητής όταν διάβαζε κατάπιε ελατήριο από γόμα με μηχανισμό, την οποία το παιδί είχε αποσυναρμολογήσει, και την έβαλε στο στόμα του».

Μετά την κατάποση το παιδί παρουσίασε πολύ έντονο βήχα και στη συνέχεια ήπια αναπνευστικά συμπτώματα.

Ο γιατρός, που υποδέχθηκε το περιστατικό στην εφημερία, υπέβαλε αμέσως το μικρό παιδί σε ακτινογραφία, ώστε να εντοπιστεί που έχει σφηνωθεί το ξένο αντικείμενο.

Η ακτινογραφία, προς έκπληξη όλων, έδειξε ότι το ελατήριο μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, αντί για το στομάχι είχε καταλήξει στους πνεύμονες και συγκεκριμένα στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα.

«Μετά από άμεση κινητοποίηση το παιδί υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση διάρκειας 15 λεπτών με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέψει ο αεραγωγός» προσθέτει ο κ. Αρτόπουλος.

Ο μικρός μετά λίγες ώρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του απόλυτα υγιής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι καθημερινά μικρά παιδιά παίζοντας καταπίνουν διάφορα αντικείμενα (μεταλλικά, πλαστικά, ξύλινα, κ.λπ.) γι' αυτό οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί, αν το αντικείμενο καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού.

Συγκεκριμένα:

• Μετά την καταπόση-εισροφήση: Μπορεί να υπάρξει έντονος πνιγμονώδης βήχας που διαρκεί λίγα λεπτά και μετά σταματά.

• Η «βουβή» περίοδος: Οι γονείς μπορεί να πιστέψουν ότι το παιδί «κατάπιε» το αντικείμενο και θα πάει στο στομάχι (το οποίο είναι λιγότερο επικίνδυνο). Όμως, αν το αντικείμενο έχει πάει στον πνεύμονα, η ηρεμία είναι προσωρινή.

• Επιπλοκές: Μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες, το αντικείμενο - ελατήριο θα προκαλέσει χημική ή βακτηριακή πνευμονία, πυρετό και δύσπνοια.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς:

Αν υποψιάζεστε ότι το παιδί εισρόφησε κάτι, αναζητήστε τα εξής:

• Συριγμός (Wheezing): Ένας ήχος σαν «σφύριγμα» που ακούγεται μόνο από τη μία πλευρά του θώρακα.

• Μονομερής μείωση αναπνοής: Αν βάλετε το αυτί σας στην πλάτη του παιδιού, ο ήχος της αναπνοής στη δεξιά πλευρά μπορεί να ακούγεται πιο «ασθενικός» σε σχέση με την αριστερή.

• Επίμονος ξηρός βήχας: Που δεν υποχωρεί με τα κλασικά σιρόπια.

Η ιατρική διαδικασία για μικρό παιδί:

• Ακτινογραφία: Είναι το πρώτο βήμα για να εντοπιστεί που έχει καταλήξει το αντικείμενο.

• Νηστεία: Μόλις επιβεβαιωθεί ότι το αντικείμενο έχει καταλήξει στους πνεύμονες - εισρόφηση, το παιδί πρέπει να παραμείνει απόλυτα νηστικό (ούτε νερό), καθώς η αφαίρεση απαιτεί γενική αναισθησία.

• Άκαμπτη βρογχοσκόπηση: Είναι η επέμβαση εκλογής. Ο γιατρός εισέρχεται με έναν μεταλλικό σωλήνα και ειδική κάμερα, εντοπίζει το αντικείμενο-ελατήριο και το αφαιρεί με λαβίδα. Στα μικρά παιδιά, η διαδικασία είναι συνήθως σύντομη και η ανάρρωση ταχεία αν δεν έχει προκληθεί τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

