Το «μπαλάκι των ευθυνών» για την απομάκρυνση μιας νεκρής χελώνας πετούν η μία στην άλλη οι δημόσιες υπηρεσίες στην Κορώνη όπως καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους τουρίστες στην περιοχή.

Πέντε ημέρες μετά τον εντοπισμό της χελώνας, σε πλήρη σήψη, η σορός την θαλάσσιας χελώνας (περίπου 120cm) βρίσκεται ακόμα σε παραλία. Οι τοπικές υπηρεσίες προσπαθούν ακόμα να βρουν ποιος… έχει την ευθύνη για την περισυλλογή της.

Η μαρτυρία των τουριστών:

«Βρισκόμαστε για διακοπές στην όμορφη Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης στην Πελοπόννησο.



Στην παραλία, (συντεταγμένες Google Maps 36.820115, 21.932600), παρατηρήσαμε το μεσημέρι της Δευτέρας 24.06. μια χτυπημένη θαλάσσια χελώνα, χτυπημένη προφανώς από έλικα σκάφους. Η χελώνα είναι δυστυχώς νεκρή, και ήδη αποσυντίθεται.



Τηλεφωνήσαμε στο σύλλογο προστασίας θαλάσσιας χελώνας αλλά λήγω της κατάστασης, νεκρή χελώνα σε κατάσταση σήψης, μας παρέπεμψαν στο τοπικό λιμεναρχείο.

Επικοινωνήσαμε και με το λιμεναρχείο, από οπού μάθαμε ότι το περιστατικό είναι ήδη γνωστό και είναι ευθύνη του δήμου.



Σήμερα, (26.06.24 10:00) η σορός της χελώνας παραμένει στην παραλία με έντονη οσμή και υπάρχει κίνδυνο μόλυνσης για τους λουόμενους».

Πηγή: skai.gr

