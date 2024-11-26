Συνελήφθη μέλος σπείρας με πάνω από 7,5 κιλά κάνναβη και σχεδόν 5.000 χάπια

Λογαριασμός
Μέλος διεθνούς σπείρας στο «Ελ. Βενιζέλος» με πάνω από 7,5 κιλά κάνναβης και σχεδόν 5.000 χάπια

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και δισκίων «ECSTASY» στη χώρα μας, μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και δισκίων «ECSTASY» στη χώρα μας, μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ ύστερα από ανάλυση στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» ατόμων (profiling), κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του κατηγορούμενου στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού.

Ειδικότερα, κατελήφθη να κατέχει κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 7 κιλών και 840 γραμμαρίων, καθώς και 4.770 περίπου δισκία «ECSTASY», τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα είδη ρουχισμού και υποδημάτων εντός αποσκευής. Επιπλέον, κατασχέθηκε και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

