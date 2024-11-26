Συνελήφθη μέλος σπείρας με πάνω από 7,5 κιλά κάνναβη και σχεδόν 5.000 χάπια

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και δισκίων «ECSTASY» στη χώρα μας, μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ ύστερα από ανάλυση στοιχείων και δημιουργία «προφίλ» ατόμων (profiling), κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του κατηγορούμενου στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού.

Ειδικότερα, κατελήφθη να κατέχει κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 7 κιλών και 840 γραμμαρίων, καθώς και 4.770 περίπου δισκία «ECSTASY», τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε διάφορα είδη ρουχισμού και υποδημάτων εντός αποσκευής. Επιπλέον, κατασχέθηκε και μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

