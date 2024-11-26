Νέα στοιχεία για τη σύλληψη του Τούρκου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη σήμερα, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024, κατόπιν εντοπισμού 2 όπλων στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη 3 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας έχει ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Το χρονικό της καταδίωξης

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν όχημα, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία επιχείρησαν να ελέγξουν, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και συγκρούστηκε με τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τη διαφυγή τους, ένας από τους επιβαίνοντες απέρριψε σε κάδο απορριμμάτων ένα πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα, εντοπίστηκε ακόμη ένα πιστόλι και -2- κινητά τηλέφωνα, που επίσης κατασχέθηκαν.

Ακολούθησαν έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Πεζών Περιπολιών εντοπίστηκε ο συνοδηγός του οχήματος, που προσήχθη και συνελήφθη.

Τα κατασχεθέντα, καθώς και το όχημα, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

