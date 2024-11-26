Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το απόγευμα της Κυριακής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, 65χρονος για εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού του παθόντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πρωί του Σαββάτου στη περιοχή του Κεραμεικού, ο 65χρονος από κοινού με ένα άλλο άτομo διερχόμενοι με όχημα από το σημείο που βρίσκονταν ο 27χρονος με ένα φίλο του, του απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις με βάση το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Στη συνέχεια και ενώ είχαν απομακρυνθεί με το όχημα, επανήλθαν, εξήλθαν του οχήματος και αφού προσέγγισαν τον 27χρονο, τον απείλησαν και τον έριξαν στο έδαφος με χρήση σωματικής βίας, τραυματίζοντας τον στον ώμο.

Το Τμήμα Ρατσιστικής Βίας που διερεύνησε την υπόθεση, μετά από συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και αποδεικτικών μέσω, ταυτοποίησε και εντόπισε τον 65χρονο, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και του άλλου εμπλεκομένου.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

