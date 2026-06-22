Συνελήφθη η μητέρα του 7μηνών βρέφους, που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Καραμανδάνειο της Πάτρας με κάταγμα στον μηρό, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η πιθανότητα κακοποίησης του μωρού προκάλεσε ανησυχία στους γιατρούς και άμεσα ενημερώθηκε για το περιστατικό η αστυνομία.

Σύμφωνα με το tempo24, η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.

Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.



Πηγή: skai.gr

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