Συνελήφθη άτομο στην Κρήτη, που πωλούσε κροτίδες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής- Κατασχέθηκαν πάνω από 2.500 κροτίδες

Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη σήμερα Μ. Σάββατο 19 Απριλίου 2025, σε περιοχή της Κρήτης, άτομο, το οποίο πωλούσε κροτίδες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μέσω κεκαλυμμένων λογαριασμών χρηστών Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατέστη δυνατή η εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας, της οικίας και λοιπών χώρων του ανωτέρω.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2.573 κροτίδες διαφόρων τύπων, ναυτική φωτοβολίδα, κινητό τηλέφωνο και 3.100 ευρώ.

Τα εν λόγω πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κατοχή εμπρηστικών και εκρηκτικών υλών, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα και για τα όπλα, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

