Πάτρα: Σύγκρουση Ι.Χ με τρένο στην Ανθείας - Η οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τρένο του προαστιακού σιδηροδρόμου, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κάτω Αχαΐα προς την Πάτρα, συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στην ισόπεδη διάβαση της οδού Ανθείας, στο νότιο διαμέρισμα της πόλης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η οδηγός του αυτοκινήτου, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ με την κυκλοφορία να διακόπτεται για αρκετή ώρα. Έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης του αυτοκινήτου με το τρένο διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.

Πηγή: skai.gr

