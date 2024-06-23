Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για εκδικητική πορνογραφία

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 35χρονου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, για εκδικητική πορνογραφία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε ενδελεχής διερεύνηση καταγγελίας, σχετικά με διακίνηση βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται η γενετήσια ζωή γυναίκας.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση, προέκυψε η εμπλοκή του αξιωματικού στην υπόθεση, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Αττικής.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό και ένα ψηφιακό μέσο αποθήκευσης, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Παράλληλα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος του Αξιωματικού για την εν λόγω υπόθεση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

