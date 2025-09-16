Συνελήφθη 48χρονος διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας

Συνελήφθη μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και επισταμένες αναζητήσεις, πρωινές ώρες του Σαββάτου (13-9-2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στην περιοχή της Αθήνας, 48χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 48χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με άλλα άτομα, αποτελούσε μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Επιπλέον, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2023 στη Γαλλία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

