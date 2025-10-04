Συνελήφθη 39χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών

Από ειδική επιχειρησιακή ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και μετά από πολυήμερες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών συνελήφθη, πρωινές ώρες της 30-9-2025 στην περιοχή του Ιλίου, 39χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις καθώς και βούλευμα, με συνολική ποινή κάθειρξης 27 ετών και 6 μηνών.

Ο 39χρονος έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της ληστείας, του βιασμού και της αρπαγής από κοινού, της επικίνδυνης και απλής σωματικής βλάβης, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας καθώς και της απειλής κατά συρροή από κοινού.

Ειδικότερα, ο 39χρονος διέπραξε 4 περιπτώσεις ληστειών με τη χρήση σωματικής βίας σε Καματερό, Φυλή, Ζεφύρι και Ίλιον όπου αρχικά σε μία περίπτωση αφαίρεσε από διανομέα χρηματικό ποσό τραυματίζοντάς τον, ενώ το 2021 στην περιοχή του Ζεφυρίου κινούμενος με όχημα αφαίρεσε από πεζή γυναίκα τσάντα ώμου, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Επιπρόσθετα, ο 39χρονος στην περιοχή του Ιλίου το 2017 μαζί με έτερο συνεργό, επιβίβασαν στο όχημά τους με τη χρήση βίας, γυναίκα προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις ενώ το 2021 επιβίβασε στο όχημά του με τη βία ανήλικο αγόρι, οδηγώντας το στην περιοχή του Ζεφυρίου όπου του αφαίρεσε κινητό τηλέφωνο και δύο χρυσές αλυσίδες και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

