Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι αντιστεκόμενος στη σύλληψή του. Πρόκειται για 44χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης να οδηγεί αυτοκίνητο προσώπου τού οικογενειακού του περιβάλλοντος, το οποίο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας.
Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο 44χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά τελικώς ακινητοποιήθηκε.
Όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πήγαν να του περάσουν χειροπέδες, ο άντρας φέρεται να προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.