Σύλληψη 40χρονου για διακίνηση κάνναβης στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, 40χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που διακινεί κάνναβη στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, όπου αποθήκευε τις ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ξύλινη κατασκευή πάνω από το παράθυρο 6 νάιλον και 386 πλαστικές συσκευασίες περιέχουσες συνολικά 1 κιλό και 290,7 γραμμ. κάνναβης.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 240 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

