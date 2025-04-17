Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 35χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, προχθές, 15 Απριλίου 2025 σε περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντόπισαν τον κατηγορούμενο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη λεωφόρο Κηφισού και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε να κατέχει μέσα σε τσαντάκι ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 5 φυσίγγια, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν και 2 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε, ο 35χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, για σύσταση συμμορίας που διαπράττει απάτες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και εγκληματική οργάνωση σε συνδυασμό με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

