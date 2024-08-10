Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 32χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο άτομα έξω από γήπεδο

Ο άνδρας, ηλικίας 32 ετών, συνελήφθη στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής και μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του για κατοχή ναρκωτικών.

περιπολικό

Στη σύλληψη του δράστη των πυροβολισμών έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας, ηλικίας 32 ετών, συνελήφθη στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής και μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του για κατοχή ναρκωτικών.

Εντός της οικείας βρέθηκε καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, πιστόλι και μαχαίρια.

Το περιστατικό είχε γίνει στις 13 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σύλληψη πυροβολισμοί γήπεδο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark