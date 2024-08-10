Συνελήφθη 32χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο άτομα έξω από γήπεδο

Στη σύλληψη του δράστη των πυροβολισμών έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ οπαδών του Παναθηναϊκού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Ο άνδρας, ηλικίας 32 ετών, συνελήφθη στην Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής και μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του για κατοχή ναρκωτικών.

Εντός της οικείας βρέθηκε καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, πιστόλι και μαχαίρια.

Το περιστατικό είχε γίνει στις 13 Ιουλίου.

