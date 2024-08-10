Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στο Λιμενικό Σώμα για τον εγκλωβισμό δύο ατόμων στη νησίδα Βραώνα στον όρμο Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ραφήνας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για περιστατικό εγκλωβισμού δύο (02) ατόμων στη νησίδα Βραώνα στον όρμο Αρτέμιδας, λόγω ζημιάς που υπέστη το φουσκωτό κανό στο οποίο επέβαιναν.

Αμέσως στην περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Αρτέμιδος Σπάτων, όπου εντόπισε έναν ημεδαπό μαζί με τον 11χρονο γιό του, τους οποίους περισυνέλεξε και τους μετέφερε, καλά στην υγεία τους, στον λιμενίσκο του όρμου Αρτέμιδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.