Συνελήφθη χθες, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 31χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ ύστερα από εξακρίβωση χώρων και στοιχείων ατόμου, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του 31χρονου.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 11 νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 34 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-700- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

κινητό τηλέφωνο,

-6- νάιλον συσκευασίες με βαλβίδα κένωσης αέρος, κενές περιεχομένου, με υπολείμματα κάνναβης και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

