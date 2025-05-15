Χειροπέδες σε έναν 38χρονο για εισαγωγή 2,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης μέσω ταχυδρομικού δέματος προερχόμενου από την Ταϊλάνδη πέρασαν οι Αρχές.

Ειδικότερα, σε συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών & Όπλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής με το τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» και το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών-Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (Σ.Ο.Δ.Ν-Ε.Μ.Π) οργανώθηκε, κατόπιν έγκρισης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος προερχομένου από Ταϊλάνδη με τελικό προορισμό την χώρα μας το οποίο περιείχε ποσότητα 2 κιλών και 500 περίπου γραμμαρίων φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα εντός πέντε πλαστικών συσκευασιών ανάμεσα σε συσκευασίες σκυλοτροφής που είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέσο απόκρυψης με σκοπό την παραπλάνηση των διωκτικώνΑαρχών.

Στέλεχος του ΣΔΟΕ σε ρόλο... κούριερ

Υπάλληλος του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής προσποιούμενος τον διανομέα και συνεπικουρούμενος από συνοδευτικό κλιμάκιο στελεχών του τμήματος μετέβη στην αναγραφόμενη ως διεύθυνση παραλαβής του ταχυδρομικού δέματος προς παράδοση αυτού. Στο σημείο εμφανίστηκε πεζός 38χρονος ημεδαπός ο οποίος επέδειξε αστυνομικό δελτίο ταυτότητας με τα στοιχεία του αναγραφόμενου ως παραλήπτη και αφού υπέγραψε σε σχετικό έντυπο και παρέλαβε το επίμαχο δέμα πραγματοποιήθηκε επέμβαση και ο δράστης συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση του ΣΔΟΕ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά την διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι το αστυνομικό δελτίο ταυτότητας που επέδειξε ο συλληφθείς είχε κλαπεί πρόσφατα στην περιοχή της Ομόνοιας και ανήκε σε έτερο άτομο το οποίο είχε δηλώσει σε αρμόδιο τμήμα ασφαλείας την απώλεια του.

Η ποσότητα των 2 κιλών και 500 περίπου γραμμαρίων φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς δράστης μετά της σχηματισθείσης δικογραφίας οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών όπου μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προφυλάκιση του.

Από την υπηρεσία διενεργείται περαιτέρω έρευνα προς συσχετισμό με προηγηθείσες υποθέσεις και διερεύνηση πιθανών αποστολών από το εξωτερικό και άλλων ταχυδρομικών δεμάτων με ναρκωτικά με την χρήση πλαστών στοιχείων παραλήπτη ληφθέντων από κλαπέντα ταυτοποιητικά έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.