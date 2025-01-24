Λογαριασμός
Συνελήφθη 28χρονος που κατείχε 162 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνηση - Δείτε βίντεο

Συνελήφθη στην περιοχή της Κυψέλης για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών - Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα - Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κάνναβη

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής απογευματινές ώρες χθες (23/1) στην περιοχή της Κυψέλης, 28χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν σύστασης ειδικής ομάδας αστυνομικών για τη διερεύνηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • -287- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης διαμοιρασμένα σε -162- νάιλον συσκευασίες με σκοπό την άμεση διακίνηση,
  • επιπλέον -2- κιλά και -489- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • το χρηματικό ποσό των -450- ευρώ.

Ο εντοπισμός του 28χρονου επετεύχθη έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών που είχαν συλλεχθεί στο πλαίσιο ελέγχου του στην περιοχή των Εξαρχείων σε προγενέστερο χρόνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

