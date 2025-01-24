Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε, τις τελευταίες ώρες, η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστάσιου, ο οποίος νοσηλεύεται από τις 3 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο 95χρονος ιεράρχης, 5 ημέρες αργότερα, υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση αιμορραγίας από το κατώτερο πεπτικό σύστημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε, διασωληνωμένος, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από δύο 24ωρα υποβλήθηκε σε τραχειοστομία.

Στον Ευαγγελισμό είχε μεταφερθεί, με αεροδιακομιδή, από νοσοκομείο των Τιράνων, καθώς παρουσίασε αιμορραγία στο λεπτό έντερο, ενώ νοσηλευόταν για λοίμωξη του αναπνευστικού,

Η κατάσταση της υγείας του κ. Αναστάσιου είναι επιβαρυμένη και λόγω του ιατρικού ιστορικού του, αλλά και λόγω της ηλικίας του.

