Αστεροσκοπείο Αθηνών: Νέο κτίριο, στη «μάχη» ενάντια στις φυσικές καταστροφές

Εκδήλωση για την απόκτηση νέου κτιρίου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο θα στεγάσει επιχειρησιακές μονάδες και ερευνητικά εργαστήρια που θα αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κτίριο Σίνα του Αστεροσκοπείου.

Πρόκειται για κτίριο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με επιπλέον οικόπεδο 500 τμ, στη Μεταμόρφωση Αττικής, η αγορά του οποίου, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το κτίριο θα στεγάσει επιχειρησιακές και ερευνητικές μονάδες και εργαστήρια και των τριών Ινστιτούτων του Αστεροσκοπείου (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης και Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης), στη «μάχη τους» ενάντια στις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, στο πλαίσιο της νέας ερευνητικής υποδομής του Αστεροσκοπείου NOA-AEGIS.

Το NOA-AEGIS αφορά στην ανάπτυξη υποδομής για την ασφάλεια, την προστασία και την ανθεκτικότητα σε κινδύνους φυσικών, ανθρωπογενών και τεχνολογικών καταστροφών, μεταξύ άλλων με την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των επιστημονικών οργάνων και την απόκτηση υπερυπολογιστή, μέσω του οποίου θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων.

Επίσης, θα αξιοποιεί το υφιστάμενο εκτεταμένο δίκτυο επίγειων υποδομών συλλογής δεδομένων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τις συνέργειες με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης καθώς επίσης, τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ερευνητές και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος παρέδωσε τα κλειδιά στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου και στον πρόεδρο του ΔΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

