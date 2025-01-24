Την ποινική δίωξη των εμπλεκομένων στο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων επιθυμεί ο ΕΟΠΥΥ, τονίζοντας ότι θα κινηθεί διοικητικώς και δικαστικώς για τη διασφάλιση των πάσης φύσης συμφερόντων του κατά παντός υπευθύνου.

Οι Aρχές οδηγήθηκαν στο κύκλωμα μετά από καταγγελία στον ΕΟΠΥΥ ασφαλισμένου για εν αγνοία συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της ΕΛΑΣ, μετά από έρευνα προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων συνταγογραφήσεων.

«Μετά από έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, απεστάλη στην Οικονομική Αστυνομία προς περαιτέρω διερεύνηση φάκελος υπόθεσης με ενδείξεις παράνομης συνταγογράφησης και εκτέλεσης ναρκωτικών ουσιών από ιατρούς και φαρμακοποιούς σε βάρος του ΕΟΠΥΥ. Η Οικονομική Αστυνομία, ύστερα και από τη δική της έρευνα με τα δικά της μέσα, κατέληξε στην ανακάλυψη μεγάλου κυκλώματος και προέβη στη σύλληψη ιατρών, φαρμακοποιών και λοιπών εμπλεκομένων», αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ.

Προσθέτει ότι ανεξάρτητα με την αποστολή των υποθέσεων στην Αστυνομία, ο ΕΟΠΥΥ επέβαλε τις νόμιμες κυρώσεις στους εμπλεκόμενους που αφορούσαν στην αρχική υπόθεση και ήδη προέβη σε δήλωση ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, «Λεπτομέρειες της υπόθεσης περιλαμβάνονται στην υποβλητική αναφορά της Αστυνομίας με την κοινοποίησή της οποίας, εξυπακούεται ότι ο Οργανισμός θα κινηθεί διοικητικώς και δικαστικώς για τη διασφάλιση των πάσης φύσης συμφερόντων του κατά παντός υπευθύνου».

Ο ΕΟΠΥΥ συστηματοποίησε και αξιοποίησε τους ελέγχους που διενεργούνται κατόπιν καταγγελιών ασφαλισμένων για εν αγνοία τους συνταγογράφηση με τους συνδυαστικούς ελέγχους της φαρμακευτικής και ιατρικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, οι οποίες διεξάγουν συνεχώς ελέγχους, επιβάλλοντας ποινές και πρόστιμα.

Η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, δήλωσε σχετικά: «Συνδυάσαμε την καταγγελία ασφαλισμένου για εν αγνοία συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών με τους ελέγχους που διενεργούμε αναφορικά με τη συνταγογραφική συμπεριφορά και τα μοτίβα εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Παράλληλα με τις δικές μας διοικητικές ενέργειες, απευθυνθήκαμε, με τα στοιχεία τα οποία είχαμε, στις Αρχές. Και σήμερα βλέπουμε την εξιχνίαση από την Οικονομική Αστυνομία για άλλη μία φορά ενός οικονομικού εγκλήματος.

Καλούμε τους δικαιούχους περίθαλψης να καταγγέλλουν άμεσα την εν αγνοία συνταγογράφηση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Διερευνούμε άμεσα τις καταγγελίες γιατί τα χρήματα του ΕΟΠΥΥ είναι χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, τα οποία όχι απλά σεβόμαστε, αλλά και υπερασπιζόμαστε. Ο ΕΟΠΥΥ είναι εδώ για να υπηρετεί τους ασθενείς και τη Δημόσια Υγεία. Ευχαριστούμε την Οικονομική Αστυνομία για τη διαρκή συνεργασία καθόλη τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

