Συνελήφθη 19χρονος στο Παλαιό Φάληρο: Kυκλοφορούσε με περίστροφο

Συνελήφθη το βράδυ Παρασκευής στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, ένας 19χρονος που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, επικίνδυνη οδήγηση και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί μετά από σήμα του Κέντρου της 'Αμεσης Δράσης για όχημα που προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εντόπισαν το όχημα να έχει σταθμεύσει στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου με οδηγό τον 19χρονο.

Στην έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν:

• περίστροφο με 6 φυσίγγια στη θαλάμη,

• μαχαίρι και

• πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας η οποία αντιστοιχεί σε άλλο όχημα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

