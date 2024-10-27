Φωτιά εκδηλώθηκε στα Σφακιά στα Χανιά πριν τις 15:00 και συγκεκριμένα στην κορυφογραμμή πάνω από το χωριό Αργουλές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να βρίσκεται σε άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο βρίσκονται 7 πυροσβεστικά με 35 πυροσβέστες ενώ σε κινητοποίηση βρίσκεται και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σφακίων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το cretalive.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 7 οχήματα με 35 υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Λόγω του δύσβατου σημείου που καίει η φωτιά, για την κατάσβεση επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα, καθώς είναι δύσκολο να φτάσουν τα υδροφόρα οχήματα. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, έρχεται εναέρια βοήθεια από την Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από σχετικές εισηγήσεις των Υπηρεσιών Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, αποφασίστηκε η επέκταση του χρονικού ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός, έως 15 Νοεμβρίου. Πήρε δηλαδή παράταση η απαγόρευση καύσης στην ύπαιθρο.

Πηγή: skai.gr

