Συνελήφθη 19χρονος με κάνναβη σε σχολείο στο Παλαιό Φάληρο

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το μεσημέρι στο Παλαιό Φάληρο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Παλαιού Φαλήρου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 19χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 19χρονος γύρω στις 2 μεσημέρι σκαρφάλωσε την περίφραξη δημοτικού σχολείου και μπήκε στο προαύλιο, ενώ εκείνη την ώρα υπήρχαν παιδιά που έπαιζαν.

Τον 19χρονο είδε μια δασκάλα η οποία ειδοποίησε την 'Αμεσο Δράση.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σχολείο κάλεσαν σε έλεγχο τον 19χρονο, ο οποίος στη θέα τους επιχείρησε να διαφύγει και απώθησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 268.9 γραμμ. διαμοιρασμένη σε 5 νάιλον συσκευασίες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.