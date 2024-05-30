Έγινε πρωτοπόρος με τον δικό του τρόπο για να διαφημίσει την περιοχή του. Ο Πανταζής Χρονόπουλος ήταν ο εμπνευστής της γνωστής σε όλους “Sugar Town” – θέμα και της ομότιτλης βραβευμένης ταινίας του Κίμωνα Τσακίρη – καθώς προσπάθησε να “αποκαταστήσει” αρκετά παλικάρια του τόπου με κοπέλες ακόμη και από το εξωτερικό, εξαιτίας των παραπόνων των κατοίκων για έλλειψη γυναικών. Έζησε δραματικές ώρες την περίοδο των πυρκαγιών στην περιοχή του και έμεινε στην ιστορία για τον ιδιόμορφο τρόπο διοίκησης του Δήμου Ζαχάρως επί πολλά χρόνια, κερδίζοντας διαδοχικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα την εμπιστοσύνη των συνδημοτών του.

Ο Πανταζής Χρονόπουλος, που γνώρισε την αποδοχή των κατοίκων της Ζαχάρως, είχε φίλους και εχθρούς, αποτέλεσμα της σκληρής και κοφτής γλώσσας που χρησιμοποιούσε. Αυτή, άλλωστε, ήταν και μια βασική αιτία να έχει ακόμη και ως δήμαρχος συχνές περιπέτειες με την Πολιτεία και την Δικαιοσύνη. Τους τελευταίους μήνες επιδεινώθηκαν τα προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να μένει στο σπίτι του πάντα στη Ζαχάρω, έχοντας κοντά τον γιό του και τον εγγονό του. Του είχε στοιχίσει, ωστόσο, ο θάνατος της κόρης του Αμαλίας που πέθανε σε νεαρή ηλικία αιφνιδιαστικά πριν από δεκαεννέα χρόνια.

Ήταν απόστρατος αρχιφύλακας της Ελληνικής Αστυνομίας και διετέλεσε δήμαρχος στο Δήμο Ζαχάρως από τον Οκτώβριο του 2002 μέχρι τον Ιούλιο του 2010, όταν τέθηκε σε αργία, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Διεκδίκησε ξανά τη δημαρχία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 και εξελέγη δήμαρχος με ποσοστό 56%, χωρίς, όμως, τυπικά να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, όντας σε αργία. Τον Μάιο του 2014 εξελέγη ξανά δήμαρχος Ζαχάρως για τέταρτη θητεία, κερδίζοντας από τον πρώτο γύρο, παρά τις διάφορες δικαστικές εμπλοκές του και το γεγονός ότι τυπικά βρισκόταν σε αργία. Ως εκ τούτου, άσκησε για περιορισμένο χρονικό διάστημα τα καθήκοντά του, καθώς η παράταξή του υποχρεώθηκε να ορίσει νέο δήμαρχο, με απόφαση που έλαβε τον Νοέμβριο 2014.

