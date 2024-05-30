Δύο τραυματίες μετά από συμπλοκή για κτηματικές διαφορές στην Ξάνθη

Δύο άτομα τραυματίστηκαν μετά από συμπλοκή για κτηματικές διαφορές, ενώ για το περιστατικό συνελήφθη σε περιοχή της Ξάνθης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης ένας ημεδαπός κατηγορούμενος για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική καταγγελία, χθες το μεσημέρι ο δράστης, ενεργώντας από κοινού με τρεις ακόμη ημεδαπούς συνεργούς του τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, συνεπλάκησαν με άλλα δύο άτομα για κτηματικές διαφορές.

Κατά τη διένεξη ένας εκ δραστών πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στον αέρα και έστρεψε, κατ΄εντολή του συλληφθέντα το όπλο στον πρώτο παθόντα, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει το όπλο από τον δράστη τραυματίσθηκε στο αυτί, ενώ και οι τέσσερις δράστες χτύπησαν τον δεύτερο παθόντα με ρόπαλα και στυλιάρια προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ τη συνέχεια συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

