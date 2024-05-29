Για συνδυασμό ιών που προσβάλλει και παραμορφώνει τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια στην Πέλλα και την Ημαθία, και όχι για έναν ιό, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, «μιλούν» τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων από τις αναλύσεις δειγμάτων που γίνονται, με τον πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, Χρήστο Γιαννακάκη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), να σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «φυσικά με τις νέες αναλύσεις που ακολουθούν τόσο στο Μπενάκειο Ινστιτούτο, όσο και στο προς αναζήτηση κατάλληλο ευρωπαϊκό εργαστήριο, θα προκύψουν πολύ πιο ασφαλή και οριστικά συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να επέμβουμε και προληπτικά».

Εκφράζοντας πάντως την ανησυχία του για την εξάπλωση του φαινομένου και δηλώνοντας ότι δεν απειλείται η δημόσια υγεία, ο κ. Γιαννακάκης υπενθύμισε ότι πρωτοεμφανίστηκε το 2021 σε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στις Αμπελιές Γιαννιτσών και μέσα σε τρία χρόνια έχει εξαπλωθεί «ανησυχητικά», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πλέον υπολογίζεται ότι έχουν προσβληθεί συνολικά 5.000 στρέμματα στην Πέλλα και την Ημαθία. Βέβαια, κατά τον ίδιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σήμερα στην Π.Ε. Πέλλας, όπου το φαινόμενο έχει προσβάλλει αγροτεμάχια στις Αμπελιές, το Αχλαδοχώρι και τον Μηλότοπο, ενώ στην Ημαθία εντοπίζεται σε μικρή ένταση και έκταση σε παραγωγή στον Πολυπλάτανο.

Υπογραμμίζοντας ότι το θέμα διερευνάται με μεγάλη σοβαρότητα και μεθοδικά, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Πυρηνοκάρπων, αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, επισήμανε: «μέσα στο επόμενο 15νθήμερο υπολογίζουμε να είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό πρόγραμμα στο οποίο θα καταχωρούνται οι δηλώσεις των παραγωγών οι οποίες θα υποβάλλονται εγγράφως και θα συνυπογράφονται από γεωπόνο αναφορικά με τα αγροτεμάχια που εντοπίζεται το φαινόμενο που προσβάλει και παραμορφώνει τα ροδάκινα και νεκταρίνια, τις ποικιλίες και όσα άλλα στοιχεία απαιτούνται ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και έτσι να μπορούμε να δρούμε αποτελεσματικά και άμεσα». Βέβαια, όπως έσπευσε να σημειώσει, «τα προσβληθέντα δέντρα θα εκριζώνονται και θα καίγονται και στο μεταξύ θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παραγωγοί που θα υποστούν ζημίες να ενισχυθούν οικονομικά».

Υπενθυμίζεται ότι στις 26/5 πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στον Κοπανό της Νάουσας, από την Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων, με αποκλειστικό θέμα την εξέταση του φαινομένου της ίωσης που πλήττει τα πυρηνόκαρπα και κυρίως τα ροδάκινα και νεκταρίνια.

Παρά το γεγονός ότι γίνονται επαναλαμβανόμενες συσκέψεις από την εκδήλωση του φαινομένου, ωστόσο απευθύνονται μόνο προειδοποιήσεις και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο και έτσι «αποτέλεσε για εμάς επιτακτική ανάγκη η πραγματοποίηση της σύσκεψης», επισήμανε ο κ. Γιαννακάκης και πρόσθεσε: «το φαινόμενο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και εάν δεν αντιμετωπιστεί ορθά και πειθαρχημένα θα πλήξει άμεσα την καλλιέργεια και το εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών».

Τονίζεται ότι στη σύσκεψη που έγινε συμμετείχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κώστας Καλαϊτζίδης, το στέλεχος της ΔΑΟΚ Ημαθίας, Κώστας Μπέης και το διοικητικό συμβούλιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάπρων, με εκπροσώπους από τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς και τις βιομηχανίες του κλάδου.ν

Αφού προηγήθηκε εκτενής ανάλυση και λήφθηκαν υπ’ όψη προηγούμενες αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, η διοίκηση της Διεπαγγελματικής οργάνωσης Πυρηνοκάρπων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Να καταγραφούν όλες οι εκτάσεις στις οποίες εμφανίστηκε το πρόβλημα και να γίνει καταχώρηση των στοιχείων σε ειδικό μηχανογραφικό πρόγραμμα για να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και να αναλυθούν τα δεδομένα.

Τα στοιχεία να υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο το οποίο θα υπογράφει ο αγρότης καλλιεργητής του οπωρώνα και θα βεβαιώνει είτε ο γεωπόνος της Συλλογικής Οργάνωσης, είτε ο γεωπόνος σύμβουλος του καλλιεργητή όταν δεν είναι μέλος οργάνωσης.

Τα δεδομένα να καταχωρούνται από τους ως άνω γεωπόνους σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε περιβάλλον «I-cloud» και θα δοθούν κλειδάριθμοι για πρόσβαση.

Μετά την καταχώρηση των δεδομένων τα πρωτότυπα χειρόγραφα έντυπα να παραδοθούν στις κατά τόπους ΔΑΟΚ που υπάγεται ο κάθε δηλών παραγωγός.

Στην καταγραφή να δηλώνεται με ακρίβεια κάθε στοιχείο όπως για παράδειγμα η ποικιλία, ο αριθμός δένδρων που προσβλήθηκε, η συνολική έκταση και κάθε στοιχείο που θα ζητείται με βάση πάντα την τελευταία υποβληθείσα δήλωση του ΟΣΔΕ, με την οποία και θα διασταυρωθούν τα δεδομένα.

Να δοθούν το επόμενο διάστημα κατευθύνσεις, αφού γίνουν συνεννοήσεις με τις κρατικές υπηρεσίες, για το πώς οι αγρότες θα διαχειριστούν τα προσβληθέντα από την ασθένεια φρούτα καθώς και τα προσβληθέντα δένδρα τα οποία πρέπει να καταστραφούν.

Να επιδειχτεί η μέγιστη υπευθυνότητα στην συνολική διαχείριση του προβλήματος για να μην επεκταθεί το φαινόμενο.

Να αποσταλούν δείγματα στο Μπενάκειο Ινστιτούτο-ήδη εστάλησαν- καθώς, και θα επιδιωχθεί να σταλούν και σε αντίστοιχα του εξωτερικού-ήδη αναζητάται το πλέον αρμόδιο.

Να συσταθούν επιτροπές σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα όπου υπάρχει το πρόβλημα, για να συντονίζουν τις ενέργειες.

Να υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να επιτηρεί και να συντονίζει κεντρικά τις ενέργειες.

Η εκρίζωση των προσβληθέντων δένδρων και οπωρώνων να ενισχυθεί οικονομικά.

Μεταξύ άλλων, μετά τη σύσκεψη που έγινε, η Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα συντονίζει τις προσπάθειες περιορισμού του φαινομένου και της λήψης ενεργητικών μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

