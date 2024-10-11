Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Άννα Κανδύλη στον ΣΚΑΪ

Η κα Κανδύλη, με πολυετή πορεία στον χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ, θα συμμετέχει με σχόλιο και αναλύσεις στα Δελτία Ειδήσεων και τις Ενημερωτικές Εκπομπές

Άννα Κανδύλη

Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο  Άννα Κανδύλη.

Η κα Κανδύλη, που έχει διαγράψει πολυετή πορεία στον χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ, θα συμμετέχει με σχόλιο και αναλύσεις στα Δελτία Ειδήσεων και τις Ενημερωτικές  Εκπομπές του σταθμού. 

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark