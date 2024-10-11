Η Άννα Κανδύλη στον ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Άννα Κανδύλη.

Η κα Κανδύλη, που έχει διαγράψει πολυετή πορεία στον χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ, θα συμμετέχει με σχόλιο και αναλύσεις στα Δελτία Ειδήσεων και τις Ενημερωτικές Εκπομπές του σταθμού.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία!

Πηγή: skai.gr

