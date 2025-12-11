Λαμία: Άνοιξαν τους παραδρόμους στο Μπράλο

Άνοιξαν πριν λίγο οι αγρότες το βοηθητικό και επαρχιακό δίκτυο στον κόμβο του Μπράλου. Από το προηγούμενο Σάββατο έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο σημείο, αποκλείοντας τον εθνικό δρόμο Αθηνών - Λαμίας, ενώ τόσο σήμερα όσο και τις προηγούμενες ημέρες, διακόπτουν την κυκλοφορία για μία ώρα, κλείνοντας τόσο τους βοηθητικούς δρόμους όσο και το επαρχιακό δίκτυο.

Σήμερα το μεσημέρι τους αγρότες του μπλόκου, επισκέφθηκαν γονείς και παιδιά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ νομού Φθιώτιδας, προσφέροντας φαγητά και εκφράζοντας τη στήριξή τους στον αγώνα των παραγωγών. Αντίστοιχες ανακοινώσεις συμπαράστασης εξέδωσαν και φορείς της περιοχής, ανάμεσά τους εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικοί σύλλογοι και παραγωγικές τάξεις.

Τα αγροτικά αιτήματα βρέθηκαν την ίδια ημέρα στο επίκεντρο πολύωρης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων έθεσαν τα βασικά αιτήματα του κλάδου, ενώ παράλληλα αναγνώστηκαν τα ψηφίσματα που είχαν αποστείλει οι επιτροπές των μπλόκων.

Τέλος, λίγο πριν το μεσημέρι, ομάδα αγροτών από το μπλόκο του Δομοκού πραγματοποίησε συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία, όπου και επέδωσε σχετικό ψήφισμα πριν αποχωρήσει.

