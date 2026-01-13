Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Γυναίκα δέχθηκε επίθεση, από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους, στον Πύργο.

Το ζευγάρι είχε έναν έντονο καυγά και ο 50χρονος άρπαξε μαχαίρ και της επιτέθηκε τραυματίζοντάς την στο λαιμό.

Το θύμα κατάφερε να κλειδωθεί στην κρεβατοκάμαρα και να καλέσει τις αρχές.

Ο δράστης απειλούσε να αυτοκτονήσει και έγιναν διαπραγματεύσεις με την αστυνομία.

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Πύργο, όπως μεταδίδει το patrisnew.gr, όταν μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση, από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρωί της Τρίτης ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνδρας, περίπου 50 ετών, πήρε μαχαίρι από την κουζίνα και επιτέθηκε στη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την στον λαιμό.

Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει, κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα και κάλεσε την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον άνδρα να κρατά το μαχαίρι, απειλώντας να αυτοκτονήσει.

Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις διάρκειας περίπου 45 λεπτών, κατά τις οποίες οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πείσουν να παραδώσει το μαχαίρι. Τελικά, ο άνδρας άφησε το μαχαίρι, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή και μέχρι τότε κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.