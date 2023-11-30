Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν έντεκα κλοπές και διαρρήξεις

Στην εξιχνίαση έντεκα υποθέσεων κλοπών και διαρρήξεων (εννέα τετελεσμένες και δυο απόπειρες) με λεία 53.140 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, που συνέλαβαν δύο ημεδαπούς σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, αλλά και στη σύλληψη μιας γυναίκας, για παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα από την 22.08.2023 έως και 17.11.2023,οι δύο ημεδαποί είχαν διαπράξει από κοινού τις κλοπές και διαρρήξεις, αφαιρώντας τραπεζικές επιταγές, καταγραφικά μηχανήματα καμερών ασφαλείας, χρηματοκιβώτιο, μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, και ηλεκτρονικές συσκευές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των ημεδαπών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος 'Αμεσης δράσης Ηρακλείου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ, τετρακόσια δύο ναρκωτικά δισκία, σιδερένιος λοστός, δύο ηλεκτρονικά τσιγάρα και τρία κινητά τηλέφωνα. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.