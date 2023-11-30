Δράση της Πολεμικής Αεροπορίας για την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα ζώα

Το 4ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου επισκέφθηκε η διεπιστημονική ομάδα παρέμβασης με τη Βοήθεια Σκύλου «Μελάμπους» της διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ).

Σκοπός της επίσκεψης ηταν τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να εκφράσουν συναισθήματα για τα ζώα, αναπτύσσοντας την ενσυναίσθηση, να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των ζώων με ειδικές ανάγκες, την ευθύνη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υιοθεσία ενός κατοικίδιου, καθώς και να αναδομήσουν αντιλήψεις σχετικά με τον ρόλο των ζώων στην υγεία και ευημερία των ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

