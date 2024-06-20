Της Ιωάννας Μάνδρου

Σοβαρότατες αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας αλλά και αυστηρής τιμωρίας των δραστών εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στην προσπάθεια της πολιτείας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των κακοποιήσεων και της βίας που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Τα νέα μέτρα, συνολικά 13 διατάξεις, εξαιρετικά σημαντικά τα εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης για την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, που σύντομα θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή και τα οποία υπήρξαν προϊόν νομοθετικής εργασίας στην οποία έλαβαν μέρος και ανώτατοι δικαστικοί.

Ειδικότερα με τα νέα μέτρα:

η προφυλάκιση για κακουργηματικές φύσεως περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι κανόνας και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι όπως βραχιολάκι και κατ' οίκον περιορισμός .

για κακουργηματικές φύσεως περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας είναι κανόνας και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν περιοριστικοί όροι όπως . Οι ποινές για τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας εκτίονται, χωρίς να δίνεται αναστολή και χωρίς μπορεί να μετατραπεί η ποινή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο.

και καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η παραπομπή τους σε δίκη γίνεται σύντομα μετά την ανάκριση χωρίς να μεσολαβεί κρίση δικαστικού συμβουλίου.

μετά την ανάκριση χωρίς να μεσολαβεί κρίση δικαστικού συμβουλίου. Προβλέπεται προσωρινή κράτηση έως έξι μήνες για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας ακόμα κι αν αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Για τα αυτόφωρα δε εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας η κράτηση παρατείνεται έως τις πέντε ημέρες.

Προστατεύονται τα θύματα με την πρόβλεψη ότι δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στο δικαστήριο, αρκεί η ανάγνωση της κατάθεσης τους στις αρχές και η καταγγελία τους, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη.

Προβλέπεται επίσης η επιβολή περιοριστικών όρων πριν ακόμα ασκηθεί ποινική δίωξη για να προστατευθούν τα θύματα. Αν οι όροι αυτοί ( για παράδειγμα να μην πλησιάζει το θύμα, να μην το παρενοχλεί, το απειλεί και λοιπά) παραβιαστούν, τότε προβλέπεται ποινή φυλάκισης για τον δράση και ενημέρωση της αστυνομίας.- Κάθε υποτροπή του δράστη καθιερώνεται ως επιβαρυντική περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που οδηγεί στο μέγιστο ύψος της ποινής.

Δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης στα ιδιαιτέρως σοβαρά πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας, ακόμα και αν το θύμα. (Δηλαδή να τα βρούν και να μην προχωρήσει η ποινική διαδικασία).

Σε κάθε περίπτωση, θεσπίζεται δυνατότητα του εισαγγελέα να μη δεχθεί συμφωνία των μερών για διαμεσολάβηση ή να την ανακαλέσει, όταν συντρέχουν στοιχεία, που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα του θύματος για συνειδητή επιλογή.

Σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ο Εισαγγελέας διερευνά αυτεπάγγελτα αν πρέπει να αλλάξει και το καθεστώς επιμέλειας των παιδιών.

Επίσης προβλέπεται η λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ακόμα και από τρίτους.

Καθώς και η δημιουργία αρχείου/ιστορικού αναφορών ενδοοικογενειακής βίας από τις αστυνομικές αρχές, το οποίο επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της δικογραφίας.

Τέλος, να σημειωθεί ότι πριν μια εβδομάδα τέθηκε σε εφαρμογή και η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, ενώ η ελληνική νομοθεσία που άλλαξε τελευταία έχει περιλάβει πολλές προστατευτικές διατάξεις για τα θύματα τέτοιων αντικοινωνικών και εγκληματικών συμπεριφορών. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν συγκυριακά φαινόμενα και εντάσσονται στη μόνιμη νομοθετική παραγωγή της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.