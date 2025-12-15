Συναγερμός στην ΕΛΑΣ: Άνδρας απείλησε τη σύντροφό του με «όπλο» στα Εξάρχεια

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛΑΣ όταν ειδοποιήθηκε πως άντρας απειλεί με όπλο τη σύντροφό του στη Στουρνάρη στα Εξάρχεια.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και προσήγαγαν και τους δύο στο ΑΤ Ομόνοιας. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες προκύπτει πως το ζευγάρι είχε λεκτικό επεισόδιο ενώ από τον έλεγχο που έγινε στον άντρα εντοπίστηκε αεροβόλο ρέπλικα.

Πηγή: skai.gr

