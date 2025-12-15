Την τρίτη εβδομάδα κινητοποιήσεων διάγουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Σημειώνεται πως οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αφού αρνήθηκαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συζήτηση στο Μέγαρο Μαξίμου, διαμηνύοντας πως θα κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους.

Με τα τρακτέρ τους, παραμένουν σε θέσεις μάχης σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα με μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και στα τελωνεία Ορμενίου, Κήπων Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων και Νίκης, με ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά.

Η κυκλοφορία στα σημεία των αποκλεισμών διεξάγεται προς το παρόν μέσω παραδρόμων, ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις, η επόμενη φάση της κλιμάκωσης προβλέπει κλείσιμο και των παραδρόμων, πέραν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η εικόνα των μπλόκων σε όλη τη χώρα:

Θεσσαλία

Αγρότες με τρακτέρ συγκεντρώθηκαν στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους που κατηγορούνται για βία και σωματική βλάβη σε αστυνομικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που είχαν γίνει στη Νίκαια. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αναβολή για τις 14 Οκτωβρίου 2026 της δίκης των προαναφερθέντων.

Επίσης, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αύριο, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στην κεντρική πλατεία.

Τρίκαλα

Παράλληλα, οι αγρότες των Τρικάλων που βρίσκονται στο μπλόκο των διοδίων του Λόγγου στον Ε65 προχώρησαν νωρίτερα σε συμβολικό κλείσιμο, διάρκειας δύο ωρών, της γέφυρας στον Πηνειό ποταμό, στην εθνική οδό Τρικάλων – Καρδίτσας.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με επόμενο αγωνιστικό ραντεβού το αγροτικό συλλαλητήριο που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Θεσπρωτία και Ιωάννινα

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι και σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα.

Στη Θεσπρωτία προχωρούν σε καθημερινό δίωρο κλείσιμο του λιμανιού τις βραδινές ώρες, ενώ το πρωί θα πραγματοποιηθεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στα τοπικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Αντιπεριφέρεια Θεσπρωτίας.

Αντίστοιχα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού Ιωαννίνων αποφάσισαν να μεταβούν στην κεντρική πλατεία της πόλης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, μεταφέροντας την κινητοποίηση από το μπλόκο στο Καλπάκι.

Μεσσηνία

Μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Θουρίας έστησαν αγρότες, ενώ την ίδια ώρα αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να εμποδίσουν περισσότερους αγρότες που επιχείρησαν κι αυτοί να ενισχύσουν το ίδιο μπλόκο.

Αυτή την ώρα κλειστός είναι ο αυτοκινητόδρομος από τρακτέρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Θουρίας, ενώ τρακτέρ υπάρχουν και στον κόμβο της Θουρίας, στον παράδρομο του αυτοκινητοδρόμου.

Νέα πρόσκληση για διάλογο από Τσιάρα

Την ίδια ώρα, νέα πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε προς τους αγρότες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει πολλά από τα αιτήματα, ενώ επεξεργάζεται και άλλα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω παρεμβάσεις.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής και την ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών, αναφέροντας ως παραδείγματα το κόστος της ενέργειας με διασφάλιση χαμηλότερης και σταθερής τιμής, το κόστος των καυσίμων, καθώς και άμεσες αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ενίσχυση κλάδων που πιέζονται, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες, μέσω νέας χρηματοδότησης από αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης.

«Καλούμε τους αγρότες σε διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.