Φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό email που εστάλη σήμερα το πρωί σε υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ και προειδοποιούσε για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Ειδικότερα, το mail που ήταν γραμμένο στα αγγλικά ανέφερε πως θα εκραγούν βόμβες στο νοσοκομείο ΚΑΤ, στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, και στο Μετρό Συντάγματος.

Κατά τους έλεγχους που πραγματοποίησαν στα παραπάνω σημεία κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 2 του Μετρό. Με εντολή της Aστυνομίας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί πραγματοποιούν και πάλι στάση στον σταθμό Σύνταγμα.

